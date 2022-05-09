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У відборі Всесвітніх пляжних ігор українські футболістки здобули "срібло"

Першою стала Англія, третьою - Іспанія
Футболістки жінояої збірної України, які вже забезпечили собі путівку на Всесвітні пляжні ігри 2023 року, у фінальному матчі відбіркових змагань в Італії зустрілися з комнадою Англії.
У відборі Всесвітніх пляжних ігор українські футболістки здобули "срібло" Фото: uaf.ua.
Підопічні Юрія Клименка поступилися (0:3), і отже, здобули за підсумками кваліфікації "срібло", повідомляє Укрінформ.
 
Першою стала Англія, третьою - Іспанія, яка в малому фіналі здолала Італію (5:3).  
 
Всесвітні пляжні ігри проходитимуть в Індонезії, на Балі, із 6-го до 12 серпня. У чоловічому фінальному турнірі гратимуть 16 команд, а в жіночому - 12.
 
Додамо, що чинними переможцями Всесвітніх пляжних ігор є команди Бразилії (у чоловіків) та Іспанії (у жінок), які здобули титули 2019 року в Катарі.
 
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05 09 2022 10:52
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