СПОРТ НОВИНИФутболістки жінояої збірної України, які вже забезпечили собі путівку на Всесвітні пляжні ігри 2023 року, у фінальному матчі відбіркових змагань в Італії зустрілися з комнадою Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У відборі Всесвітніх пляжних ігор українські футболістки здобули "срібло"
Першою стала Англія, третьою - Іспанія
Фото: uaf.ua.
Підопічні Юрія Клименка поступилися (0:3), і отже, здобули за підсумками кваліфікації "срібло", повідомляє Укрінформ.
Першою стала Англія, третьою - Іспанія, яка в малому фіналі здолала Італію (5:3).
Всесвітні пляжні ігри проходитимуть в Індонезії, на Балі, із 6-го до 12 серпня. У чоловічому фінальному турнірі гратимуть 16 команд, а в жіночому - 12.
Додамо, що чинними переможцями Всесвітніх пляжних ігор є команди Бразилії (у чоловіків) та Іспанії (у жінок), які здобули титули 2019 року в Катарі.
Нагадаємо, Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з волейболу.
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05 09 2022 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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