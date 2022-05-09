У відборі Всесвітніх пляжних ігор українські футболістки здобули "срібло" Першою стала Англія, третьою - Іспанія

Футболістки жінояої збірної України, які вже забезпечили собі путівку на Всесвітні пляжні ігри 2023 року, у фінальному матчі відбіркових змагань в Італії зустрілися з комнадою Англії.

Фото: uaf.ua.

Підопічні Юрія Клименка поступилися (0:3), і отже, здобули за підсумками кваліфікації "срібло", повідомляє Укрінформ. Першою стала Англія, третьою - Іспанія, яка в малому фіналі здолала Італію (5:3). Всесвітні пляжні ігри проходитимуть в Індонезії, на Балі, із 6-го до 12 серпня. У чоловічому фінальному турнірі гратимуть 16 команд, а в жіночому - 12. Додамо, що чинними переможцями Всесвітніх пляжних ігор є команди Бразилії (у чоловіків) та Іспанії (у жінок), які здобули титули 2019 року в Катарі. Нагадаємо, Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з волейболу

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