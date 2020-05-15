У Японії розробили надувний електроскутер, який можна скласти у рюкзак

«У Японії презентували надувний електроскутер такого розміру, що він може уміститися в рюкзак»

Фахівці Токійського університету розробили надувний електричний скутер Poimo, який важить лише 5,5 кг.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

«У Японії презентували надувний електроскутер такого розміру, що він може уміститися в рюкзак», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розробники з Токійського університету заявляють, що за допомогою електричного насоса скутер Poimo можна надути лише за одну хвилину.

За їхніми словами, вони хотіли створити транспортний засіб, максимально безпечний при аварії.

Дослідники додали, що мають намір ще зменшити вагу Poimo – зараз вона становить 5,5 кілограма.

Утім, зауважує видання, для керування навіть такою машиною у громадських місцях потрібен дозвіл місцевої влади.

Нагадаємо, що Міністерство освіти, науки й технологій Південної Кореї дало дозвіл на патрулювання парків і доставку пакунків роботами.