У Японії заявили про намір КНДР запустити військовий супутник-шпигун до кінця літа – Reuters
22 серпня 2023, 09:17
Фото: з відкритих джерел
Запуск планується в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.
КНДР збирається запустити військовий розвідувальний супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.
Про це інформує Reuters.
Берегова охорона Японії з посиланням на власні дані повідомляє, що північнокорейський супутник у разі запуску виявиться за межами виключної економічної зони Японії.
Крім того, повідомляється, що Токіо буде співпрацювати з Вашингтоном та Сеулом для відстежування запуску супутника.