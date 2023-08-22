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У Японії заявили про намір КНДР запустити військовий супутник-шпигун до кінця літа – Reuters

22 серпня 2023, 09:17
У Японії заявили про намір КНДР запустити військовий супутник-шпигун до кінця літа – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Запуск планується в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

КНДР збирається запустити військовий розвідувальний супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

Про це інформує Reuters.

Берегова охорона Японії з посиланням на власні дані повідомляє, що північнокорейський супутник у разі запуску виявиться за межами виключної економічної зони Японії.

Крім того, повідомляється, що Токіо буде співпрацювати з Вашингтоном та Сеулом для відстежування запуску супутника.

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