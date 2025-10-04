Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У ЄС планують прискорити повне припинення імпорту енергоносіїв з росії

04 жовтня 2025, 16:51
У ЄС планують прискорити повне припинення імпорту енергоносіїв з росії
Фото: afp.com
Повна зупинка російських нафтогазових потоків до ЄС має відбутися на рік раніше.

Європейський парламент готується прискорити повну відмову від російських енергоносіїв.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, комітет ЄП з питань промисловості вже 16 жовтня голосуватиме за поправки до регламенту RePowerEU, які передбачають:

  • припинення імпорту російської нафти та нафтопродуктів з початку 2026 року,
  • повну заборону поставок газу з 2027 року.

Таким чином, газові поставки трубопроводами будуть зупинені раніше, ніж планувалося у початковій пропозиції Єврокомісії, яка пропонувала кінець 2027 року. Заборона узгодить відмову від газу з уже чинними санкціями ЄС проти морських постачань.

Згідно з поправками, нові закупівлі російського газу мають припинитися з початку наступного року, короткострокові контракти завершаться до червня 2026 року, а довгострокові — до 1 січня 2027-го. Крім того, Європарламент прагне зобов’язати країни-члени зупинити імпорт нафти з рф вже з наступного року.

Попри різке скорочення імпорту після 2022 року, ЄС і досі отримує близько 15% свого скрапленого природного газу з росії, що приносить москві до 700 млн євро щомісячно.

Окремо Єврокомісія розглядає можливість запровадження мит на постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини, якщо країни не відмовляться від імпорту добровільно.

За оцінками експертів, очікуваний профіцит газу на світовому ринку в другій половині 2026 року дозволяє прискорити розрив енергетичних зв’язків із москвою без ризику стрибка цін у Європі.

Євросоюзенергоносіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється