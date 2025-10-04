У ЄС планують прискорити повне припинення імпорту енергоносіїв з росії

Повна зупинка російських нафтогазових потоків до ЄС має відбутися на рік раніше.

Європейський парламент готується прискорити повну відмову від російських енергоносіїв.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, комітет ЄП з питань промисловості вже 16 жовтня голосуватиме за поправки до регламенту RePowerEU, які передбачають:

припинення імпорту російської нафти та нафтопродуктів з початку 2026 року,

повну заборону поставок газу з 2027 року.

Таким чином, газові поставки трубопроводами будуть зупинені раніше, ніж планувалося у початковій пропозиції Єврокомісії, яка пропонувала кінець 2027 року. Заборона узгодить відмову від газу з уже чинними санкціями ЄС проти морських постачань.

Згідно з поправками, нові закупівлі російського газу мають припинитися з початку наступного року, короткострокові контракти завершаться до червня 2026 року, а довгострокові — до 1 січня 2027-го. Крім того, Європарламент прагне зобов’язати країни-члени зупинити імпорт нафти з рф вже з наступного року.

Попри різке скорочення імпорту після 2022 року, ЄС і досі отримує близько 15% свого скрапленого природного газу з росії, що приносить москві до 700 млн євро щомісячно.

Окремо Єврокомісія розглядає можливість запровадження мит на постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини та Словаччини, якщо країни не відмовляться від імпорту добровільно.

За оцінками експертів, очікуваний профіцит газу на світовому ринку в другій половині 2026 року дозволяє прискорити розрив енергетичних зв’язків із москвою без ризику стрибка цін у Європі.