У ЄС погодили зняття санкцій з Андрія Клюєва, – журналіст

"Посли ЄС вирішили виключити із санкційного списку Андрія Клюєва, але санкції проти Януковича та 11 інших його соратників продовжать ще на рік", - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він додав, що рішення буде формалізовано наступного тижня.

Eu ambs have decided to remove Andriy Klyuyev from the sanctions list but #Yanukovych and 11 others remain for another year. Will be formalised next week. #Ukraine #Russia #Crimea