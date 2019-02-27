НОВИНИПосли Європейського союзу погодили виключення із санкційного списку екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС погодили зняття санкцій з Андрія Клюєва, – журналіст
Рішення буде формалізовано наступного тижня
Андрій Клюєв, Микола Азаров. Фото: kievskaya.com.ua
"Посли ЄС вирішили виключити із санкційного списку Андрія Клюєва, але санкції проти Януковича та 11 інших його соратників продовжать ще на рік", - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.
Він додав, що рішення буде формалізовано наступного тижня.
Eu ambs have decided to remove Andriy Klyuyev from the sanctions list but #Yanukovych and 11 others remain for another year. Will be formalised next week. #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 лютого 2019 р.
Нагадаємо, що Київський апеляційний госпсуд 6 квітня скасував арешт 121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих.
Майно і банківські рахунки екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрія Клюєва та його брата Сергія заарештовано в рамках розслідування порушених проти них кримінальних справ.
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27 02 2019 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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