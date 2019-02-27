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У ЄС погодили зняття санкцій з Андрія Клюєва, – журналіст

Рішення буде формалізовано наступного тижня
Посли Європейського союзу погодили виключення із санкційного списку екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.
У ЄС погодили зняття санкцій з Андрія Клюєва, – журналіст Андрій Клюєв, Микола Азаров. Фото: kievskaya.com.ua

"Посли ЄС вирішили виключити із санкційного списку Андрія Клюєва, але санкції проти Януковича та 11 інших його соратників продовжать ще на рік", - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він додав, що рішення буде формалізовано наступного тижня.

Нагадаємо, що Київський апеляційний госпсуд 6 квітня скасував арешт 121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих.

Майно і банківські рахунки екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрія Клюєва та його брата Сергія заарештовано в рамках розслідування порушених проти них кримінальних справ.
 

 

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27 02 2019 13:36
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