У ЄС пропонують змінити правила продовження санкцій проти рф

26 вересня 2025, 12:09
У ЄС пропонують змінити правила продовження санкцій проти рф
Фото: Укрінформ
Єврокомісія розробила новий підхід до продовження санкцій проти росії.
У Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти росії.
 
Про це пише Politico.
 
"Пропонується змінити правила продовження санкцій з одноголосної на кваліфіковану більшість, щоб знизити ризик того, що Угорщина заблокує процес і поверне активи росії", - ідеться в статті.
 
Також видання зазначає, що Європейська комісія запропонувала використати заморожені російські кошти для фінансування нового кредиту для України в розмірі 140 мільярдів євро. Ідея була доведена до відома столиць країн-членів напередодні сьогоднішньої зустрічі послів ЄС, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.
 
Кредит мають надавати траншами і використовувати для "оборонного співробітництва", а також для підтримки поточних бюджетних потреб Києва.
 
Згідно із запропонованим планом, Україна поверне кредит тільки після того, як Росія завершить війну і виплатить післявоєнні репарації. У цьому разі ЄС поверне кошти бельгійській фінансовій компанії Euroclear, яка зберігає ці активи.

 

