У ЄС пропонують змінити правила продовження санкцій проти рф

Єврокомісія розробила новий підхід до продовження санкцій проти росії.

У Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти росії.

"Пропонується змінити правила продовження санкцій з одноголосної на кваліфіковану більшість, щоб знизити ризик того, що Угорщина заблокує процес і поверне активи росії", - ідеться в статті.

Також видання зазначає, що Європейська комісія запропонувала використати заморожені російські кошти для фінансування нового кредиту для України в розмірі 140 мільярдів євро. Ідея була доведена до відома столиць країн-членів напередодні сьогоднішньої зустрічі послів ЄС, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.