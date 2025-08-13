У ЄС розглядають послаблення санкцій проти рф у разі перемир'я – ЗМІ

Однак санкції будуть поновлені у разі порушень домовленостей.

Союзники України в Євросоюзі обговорюють можливість поступового пом’якшення санкцій проти москви у разі укладення повного перемир’я у російсько-українській війні.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела, близькі до Ради ЄС.

За словами співрозмовників, санкції залишатимуться в силі під час 15-денного перемир’я, а у разі його порушення вони будуть поновлені. Мета це досягти негайної паузи у бойових діях перед більш структурованим припиненням вогню.

Окремо італійські урядовці заявили, що на відеоконференції 13 серпня наполягатимуть на залученні Європи до переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Він просить європейські країни збільшити військові видатки, тож ми маємо брати участь у цих рішеннях", - пояснив італійський дипломат.

Італія також вимагатиме чітких військових, економічних і політичних гарантій для України.