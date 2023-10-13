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У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або рф та Хамас

13 жовтня 2023, 16:09
У Єврокомісії заявили, що Туреччина має обрати бік – або ЄС та НАТО, або рф та Хамас
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: uapress.info
ЄС вимагають чіткої відповіді від влади Туреччини.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що Туреччина має обрати бік у геополітиці, якого буде дотримуватися, — або Анкара буде з НАТО, Євросоюзом та етосом Заходу, або ж з Хамас, москвою, Тегераном та Хезболлою.

Про це йдеться у виданні  Ekathimerini.

"Туреччина повинна вибрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами – Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу – або з москвою, Тегераном, Хамас і Хезболлою", – сказав він, додавши, що "відповідь має бути чіткою".

Схінас зазначив, що "минулої суботи ми всі прокинулися від шокуючих новин про насильницьку багатофронтову терористичну атаку, здійснену Хамас проти Ізраїлю і невинних людей".

"З першого моменту всі 27 країн – членів ЄС одностайно визнали право Ізраїлю на захист, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання", – сказав він.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий до "будь-якої форми посередництва" для припинення палестино-ізраїльської війни, в тому числі, і в питанні обміну полоненими.

 

 

ТуреччинаЕрдоганвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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