Убивство Парубія: затриманому львів’янину повідомили про підозру
01 вересня 2025, 12:22
Досудове розслідування триває
Затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру в цій справі. За його словами, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».
Дії затриманого чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;
ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.
Зараз із підозрюваним проводять слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.
Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.