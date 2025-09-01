Убивство Парубія: затриманому львів’янину повідомили про підозру

Досудове розслідування триває

Затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет особисто підписав повідомлення про підозру в цій справі. За його словами, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».

Дії затриманого чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю.

Зараз із підозрюваним проводять слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.