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Учасниця марафону в Таїланді на 30 кілометрі підібрала цуценя й фінішувала з ним на руках

Дівчина під час марафону зупинилися, аби перевірити, у якому стані щеня та побачила, що воно тремтить від холоду
Учасниця 42-кілометрового марафону на заході Таїланду Хемджіра Клонгсанун підібрала цуценя під час проходження дистанції та пробігла з ним до фінішу.
Учасниця марафону в Таїланді на 30 кілометрі підібрала цуценя й фінішувала з ним на руках Фото: twitter.com/maratonespr

Хемджіра помітила, що учасники марафону обходили тварину та продовжували бігти дистанцією. Дівчина зупинилися, аби перевірити, у якому стані щеня та побачила, що воно тремтить від холоду.

Хвилюючись, що йому буде складно вижити самому, 43-річна жінка взяла його з собою та пробігла ще 30 кілометрів з ним на руках.

"Пробігти майже 30 кілометрів з собакою було непросто. Це було вдвічі втомлююче, ніж просто бігти марафон, але я це зробила, бо собака - прекрасний", - сказала Хемджіра після закінчення дистанції, передає Metro.

Жінка не змогла знайти власників тварини й забрала її до себе - він став її третім собакою. Вона назвала його Чомбуенг та зазначила, що процес його адаптації може зайняти якийсь час.

"Але Чомбуенг дуже розумний хлопчик. Я впевнена, що він буде щасливим з нами", - сказала Хемджіра.

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30 01 2019 22:47
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