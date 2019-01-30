Учасниця марафону в Таїланді на 30 кілометрі підібрала цуценя й фінішувала з ним на руках
Хемджіра помітила, що учасники марафону обходили тварину та продовжували бігти дистанцією. Дівчина зупинилися, аби перевірити, у якому стані щеня та побачила, що воно тремтить від холоду.
Хвилюючись, що йому буде складно вижити самому, 43-річна жінка взяла його з собою та пробігла ще 30 кілометрів з ним на руках.
"Пробігти майже 30 кілометрів з собакою було непросто. Це було вдвічі втомлююче, ніж просто бігти марафон, але я це зробила, бо собака - прекрасний", - сказала Хемджіра після закінчення дистанції, передає Metro.
Жінка не змогла знайти власників тварини й забрала її до себе - він став її третім собакою. Вона назвала його Чомбуенг та зазначила, що процес його адаптації може зайняти якийсь час.
"Але Чомбуенг дуже розумний хлопчик. Я впевнена, що він буде щасливим з нами", - сказала Хемджіра.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз