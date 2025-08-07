Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Удар ГУР по Криму: знищено ворожу ППО, катер і РЛС

07 серпня 2025, 16:19
Удар ГУР по Криму: знищено ворожу ППО, катер і РЛС
Більшість військових об’єктів були розташовані на горі Ай-Петрі.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки "Примари" завдав удару по низці російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму, зокрема по базі ППО, десантному катеру та кількох радіолокаційних станціях. 

Удар здійснено за допомогою безпілотників, повідомляє ГУР.

"Ще один з таких захисних куполів було уражено на Ай-Петрі, де ворог розмістив базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А)", - йдеться у пості.

Зазначається, що було уражено російський десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також знищено кілька радіолокаційних станцій - "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е.

У відомстві також повідомили, що після серйозних втрат у системі протиповітряної оборони, завданих, зокрема, підрозділом "Примари", російські війська почали ховати свої військові об’єкти в купольні конструкції.

Нагадаємо, що днями рязанський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки українських дронів.

 

Кримвійнавтрати рф

