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Угорщина блокуватиме використання заморожених російських активів на зброю для України – DW

21 березня 2024, 08:55
Угорщина блокуватиме використання заморожених російських активів на зброю для України – DW
Фото: Getty Images
Уряд Віктора Орбана проти пропозиції Єврокомісії використати 90% грошей на озброєння.

Під час засідання Європейської Ради 21-22 березня у Брюсселі країнам ЄС не вдасться погодити конфіскацію прибутків від заморожених російських активів з метою придбання зброї для України.

Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на власні джерела.

Видання стверджує, що рішення блокуватиме Угорщина. Уряд Віктора Орбана нібито згоден використовувати гроші "на що завгодно, але не на озброєння для ЗСУ".

Інші країни блоку солідарні в думці, що нині Україна більше потребує коштів не на відновлення інфраструктури, а саме на зброю.

Нагадаємо, що з пропозицією використати 90% доходів від заморожених активів росії на озброєння виступив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Угорщинавійна в Україніактиви рфросія окупанти

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