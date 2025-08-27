Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина домагається скасування рішення про допомогу Україні з активів рф

27 серпня 2025, 19:33
Угорщина домагається скасування рішення про допомогу Україні з активів рф
Фото: з відкритих джерел
Рішення ЄС про використання доходів від заморожених активів росії для фінансування допомоги Україні уряд Угорщини намагається оскаржити у суді
Уряд Угорщини намагається оскаржити у суді рішення Європейського Союзу про використання доходів від заморожених активів росії для фінансування допомоги Україні. Рішення було прийнято в обхід Будапешта.
 
Про це повідомляє Portfolio.
 
Зазначається, що відповідний позов уряд проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подав ще у липні. У позові вимагається скасувати рішення Ради ЄС, прийняте в травні 2024 року - воно дозволило фінансувати військову допомогу Україні за рахунок оподаткування прибутків від заморожених активів рф.
 
Угорщина блокує схвалення виплат з Європейського фонду миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро. Проте під час ухвалення рішення про виплати з активів Угорщина утрималася від голосування. Це дало ЄС підставу заявити, що рішення ухвалене, а позиція Угорщини не має значення.
 
Уряд Орбана зі свого боку вимагає визнати недійсним рішення, яке ухвалив у березні 2025 року керівний комітет Європейського фонду миру - коли на виконання рішення Ради ЄС було погоджено використання прибутків від активів рф для потреб України.
 
Саме цей документ керівного комітету передбачає, що голос Угорщини не повинен враховуватись під час ухвалення рішень про виділення окремих коштів Україні. Проте Будапешт заявляє, що процедура нібито порушує основні принципи законного ухвалення рішень, викладені в основних договорах ЄС.
 
Втім, перспективи позову Угорщини наразі є незрозумілими. По-перше, розгляд у Суді ЄС може тривати роками. Щобільше, процедуру використання доходів від активів ЄС вже змінили. Частина з цих грошей передається Україні на невійськові потреби, тому що саме повинен буде скасувати суд у разі позитивного рішення - теж не дуже зрозуміло.

 

