Угорщина домагається скасування рішення про допомогу Україні з активів рф

Рішення ЄС про використання доходів від заморожених активів росії для фінансування допомоги Україні уряд Угорщини намагається оскаржити у суді

Уряд Угорщини намагається оскаржити у суді рішення Європейського Союзу про використання доходів від заморожених активів росії для фінансування допомоги Україні. Рішення було прийнято в обхід Будапешта.

Зазначається, що відповідний позов уряд проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подав ще у липні. У позові вимагається скасувати рішення Ради ЄС, прийняте в травні 2024 року - воно дозволило фінансувати військову допомогу Україні за рахунок оподаткування прибутків від заморожених активів рф.

Угорщина блокує схвалення виплат з Європейського фонду миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро. Проте під час ухвалення рішення про виплати з активів Угорщина утрималася від голосування. Це дало ЄС підставу заявити, що рішення ухвалене, а позиція Угорщини не має значення.