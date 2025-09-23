Угорщина купуватиме російську нафту попри вимоги Трампа

За словами Сійярто, без російських поставок неможливе безпечне постачання енергоносіїв до Угорщини

Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами міністра, Угорщина начебто не може забезпечити безпечні поставки без російських джерел нафти або газу.

"Для нас постачання енергоносіїв – це суто фізичне питання. Можна мріяти про те, щоб купувати нафту і газ звідкись, але ми можемо купувати тільки там, де у нас є інфраструктура. І якщо ви подивитеся на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських поставок неможливо забезпечити безпечне постачання країни", – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну москви проти України. Політик наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, оскільки, за його словами, за рік росія отримала від ЄС €1,1 млрд від продажу палива.