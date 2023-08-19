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ПОЛІТИКА

Угорщина пропонує, щоб російський газ надходив лише через "Турецький потік", а не через Україну

19 серпня 2023, 18:15
Угорщина пропонує, щоб російський газ надходив лише через
Фото: Getty Images
Угорщина отримує газ з росії за контрактом, підписаним у 2021 році строком на 15 років.

У разі припинення транзиту російського газу через Україну Угорщина має намір імпортувати його через газопровід "Турецький потік".

Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що країна вжила заходів для диверсифікації джерел та маршрутів поставок газу, повідомляє Orosz Hirek.

"Дуже важливо мати газопровід "Турецький потік", тому що він має пропускну здатність 8,5 млрд кубометрів у бік Угорщини, і вона може повністю відібрати весь обсяг газу, що надходить з росії за довгостроковим контрактом", – сказав Сійярто.

Угорщина отримує газ з росії за контрактом, підписаним у 2021 році строком на 15 років. Через Україну, а потім через Словаччину та Австрію, в Угорщину надходить 1 млрд куб.м газу на рік, ще 3,5 млрд куб. м йдуть по "Турецькому потоку", а потім через Сербію.

росія неодноразово погрожувала припинити транзит газу через Україну. Востаннє така заява прозвучала після вибухів на Кримському мосту 17 липня 2023 року.

16 серпня 2023 року стало відомо про те, що Україна не буде вести переговори з рф щодо продовження транзиту газу. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко, нагадавши, що у 2024 році завершується контракт на транзит російського газу через Україну. 

Він підкреслив, що контракт передбачає транзит росією газу до Європи через територію України. Його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтися без ресурсів рф.

Угорщинагаз

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