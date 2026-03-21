Угорщина пригрозила Україні реакцією НАТО через атаки на газопровід "Турецький потік"

За словами угорських політиків, спроби України вступити до Європейського Союзу неминуче спровокують Третю світову війну.

Якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО.

Про це заявив міністр, який очолює офіс прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.

І додав, що у них не може бути ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою, і зробить це навіть за допомогою військових засобів".

У рамках надзвичайного урядового брифінгу міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.

"Полум'я війни охопить весь континент, і оскільки більшість країн ЄС одночасно є членами НАТО, НАТО також вступить у конфлікт з росією, а це означатиме Третю світову війну. У мирній угоді членству України в ЄС робити нічого", – зазначив він.