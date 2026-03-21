Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина пригрозила Україні реакцією НАТО через атаки на газопровід "Турецький потік"

21 березня 2026, 19:20
Фото: з відкритих джерел
За словами угорських політиків, спроби України вступити до Європейського Союзу неминуче спровокують Третю світову війну.
Якщо "Турецький потік" зазнає атаки на турецькій території, це буде розцінено як напад на країну НАТО.
 
Про це заявив міністр, який очолює офіс прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.
 
І додав, що у них не може бути ілюзій щодо того, що Україна нібито готова "в будь-який момент ризикнути європейською енергетичною безпекою, і зробить це навіть за допомогою військових засобів".
 
У рамках надзвичайного урядового брифінгу міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сійярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що членство України в ЄС принесе всій Європі не мир, а війну.
 
"Полум'я війни охопить весь континент, і оскільки більшість країн ЄС одночасно є членами НАТО, НАТО також вступить у конфлікт з росією, а це означатиме Третю світову війну. У мирній угоді членству України в ЄС робити нічого", – зазначив він.
 
І додав, що в найближчі тижні українці всіма силами атакуватимуть трубопровід "Турецький потік", критично важливий для газопостачання Угорщини, але гарантією є те, що кожна країна, через яку проходить трубопровід, серйозно ставиться до цього питання, готується і захищає інфраструктуру.
 
Лише нещодавно Сійярто заявляв, що Україна нібито організувала атаку на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" із використанням 22 безпілотників.

 

УгорщинаТурецький потік

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється