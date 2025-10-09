Угорщина розгорнула таємну шпигунську мережу в інституціях ЄС — розслідування

"Операція" розпочалася десять років тому, під час загострення відносин уряду Орбана з Єврокомісією.

Угорські шпигуни, ймовірно, роками діяли в Брюсселі й навіть намагалися вербувати чиновників ЄС, виявило спільне розслідування De Tijd, Paper Trail Media, Der Spiegel, Der Standard та угорської неурядової організації Direkt36.

Зокрема, як йдеться у розслідуванні, угорський прем'єр Віктор Орбан розгорнув таємну мережу для шпигунства за інституціями Європейського Союзу. Операція розпочалася десять років тому, коли загострилися відносини між урядом Орбана та Єврокомісією.

Угорська розвідка відправила агентів до свого постійного представництва в ЄС, де ті офіційно працювали над фінансовими й економічними питаннями. Однак їхня справжня місія полягала в тому, щоб проникнути в інституції ЄС і шпигувати за ними.

У розслідуванні стверджується, що методи, які використовували ці агенти, були незвично “агресивними” для держави ЄС і нагадували тактику, пов'язану з режимами росії чи Китаю.

До угорських співробітників Єврокомісії зверталися з пропозицією оплати в обмін на внутрішню інформацію, таку як протоколи засідань.

У звіті також згадується нинішній єврокомісар з питань охорони здоров'я та добробуту Олівер Варгелі. Як повідомляється, шпигунська діяльність активізувалася під час перебування Варгелі на посаді представника Угорщини в ЄС з 2015 до кінця 2019 року.