08 квітня 2026, 17:18
Угорщина сфальсифікувала відео – Ощадбанк
Фото: з вільних джерел
Банк заявив, що Угорщина підробила відео з мобільного телефону працівника.

В середу, 8 квітня, Ощадбанк заявив, що Угорщина сфальсифікувала відео, подане як доказ у справі незаконного затримання українських інкасаторів і коштів банку на початку березня. 

Про це повідомив банк у своїй заяві.

За даними банку, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало відео, нібито отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів. Ощадбанк стверджує, що вилучення пристрою та подальший доступ до його вмісту були протиправними, а саме відео було змінене.

публіковане відео містить звук розмов бригади інкасаторів, але для угорської аудиторії до субтитрів додано фразу "корупційні гроші", якої не було в оригіналі. Саме на цьому ґрунтуються висновки NAV", - йдеться у заяві.

Банк уточнив, що відео архівне і його записали 10 березня 2025 року поблизу Відня під час тимчасової поломки інкасаторського авто. Всі документи на відео (CMR, пакувальні листи, інвойси) мають оригінальні штампи митниць Угорщини та України.

Ощадбанк вимагає повернення незаконно вилучених активів та залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

Раніше в середу Угорщина оприлюднила нові докази у справі захоплених інкасаторських автомобілів.

Нагадаємо, що вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. 

 

ОщадбанкУгорщина

