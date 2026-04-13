Україна готує переговори Зеленського з Петером Мадяром

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Інтерфакс".

"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відкриті відносини", - зазначив він. Сибіга наголосив, що Україна вже передала сигнали відповідних контактів на рівні президента України і лідера "Тиси" Петера Мадяра.

"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - сказав міністр.

За словами Сибіги, Україна та Угорщина мають вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

"Якщо говорити глобально - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", - розповів глава МЗС.

Він також зауважив, що Київ готовий до втілення найвищих стандартів Європейської Ради та ЄС щодо національних меншин.