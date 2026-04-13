Україна готує переговори Зеленського з Петером Мадяром

13 квітня 2026, 13:35
Україна готує переговори Зеленського з Петером Мадяром
Сибіга наголосив, що Україна вже передала сигнали відповідних контактів на рівні президента України і лідера "Тиси" Петера Мадяра.
Київ передав Будапешту сигнали щодо можливих контактів на рівні президента України Володимира Зеленського та лідера угорської партії "Тиса" Петера Мадяра.
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Інтерфакс".
 
"Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відкриті відносини", - зазначив він.
 
Сибіга наголосив, що Україна вже передала сигнали відповідних контактів на рівні президента України і лідера "Тиси" Петера Мадяра.
 
"Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", - сказав міністр.
 
За словами Сибіги, Україна та Угорщина мають вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.
 
"Якщо говорити глобально - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів", - розповів глава МЗС.
 
Він також зауважив, що Київ готовий до втілення найвищих стандартів Європейської Ради та ЄС щодо національних меншин.
