Україна готує запуск виробництва ППО – Зеленський

Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей.

Йдеться про системи та ракети.

Україна рухається до створення умов для виробництва власних систем протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.

За його словами, йдеться про комплексне виробництво всіх необхідних елементів ППО, зокрема систем і ракет.

Глава держави зазначив, що Україна перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами як на політичному, так і на військовому рівні для посилення протиповітряної оборони.

"Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше – рухаємося до умов, коли зможемо в Україні та разом із партнерами виробляти ППО", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що розвиток власного виробництва озброєнь є стратегічним завданням, яке має забезпечити довгостроковий захист країни.

Також, за його словами, серед ключових елементів безпекових гарантій розглядаються постачання озброєнь, передача технологій і ліцензій, а також розвиток промислової бази для виробництва необхідного озброєння.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше запрацювала приватна ППО.