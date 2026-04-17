Україна готує запуск виробництва ППО – Зеленський
Україна рухається до створення умов для виробництва власних систем протиповітряної оборони.
Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram-каналі.
За його словами, йдеться про комплексне виробництво всіх необхідних елементів ППО, зокрема систем і ракет.
Глава держави зазначив, що Україна перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами як на політичному, так і на військовому рівні для посилення протиповітряної оборони.
"Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше – рухаємося до умов, коли зможемо в Україні та разом із партнерами виробляти ППО", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що розвиток власного виробництва озброєнь є стратегічним завданням, яке має забезпечити довгостроковий захист країни.
Також, за його словами, серед ключових елементів безпекових гарантій розглядаються постачання озброєнь, передача технологій і ліцензій, а також розвиток промислової бази для виробництва необхідного озброєння.
Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше запрацювала приватна ППО.