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Україна і Німеччина за рік не змогли укласти угоду на сотню САУ PzH 2000

15 листопада 2023, 21:52
Україна і Німеччина за рік не змогли укласти угоду на сотню САУ PzH 2000
Самохідна гаубиця PzH 2000. Фото: goodfon.ru
Україна та Німеччина не змогли домовитися щодо замовлення на сотню САУ PzH 2000.

Контракт, про який говорили ще влітку минулого року, досі не укладений. 

Про це німецький журналіст Бйорн Мюллер написав в X (Twitter).

онтракт на 100 німецьких САУ PzH2000 для України досі не підписаний. Причини цього не називають", - йдеться в дописі. 

Проєкт з постачання САУ RCH 155 знаходиться лише на стадії створення виробничої лінії. 

Загалом Україна має отримати 18 гаубиць.

Перші такі гаубиці Україні отримала як раз рік тому від Литви, яка раніше їх ще й відремонтувала.

 

НімеччинасауPzH 2000

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