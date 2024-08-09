Україна і росія готуються до ескалації після наступу в Курській області – The New York Times

За словами журналістів, мета наступу на Курську область полягає в тому, щоб відвернути російські війська від інших напрямків на фронті, де українські підрозділи стикаються з проблемами.

Після початку операції в Курській області і росія, і Україна готуються до ескалації.

Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, українська влада евакуює 28 населених пунктів у Сумській області в очікуванні ударів у відповідь від рф. Водночас у Міноборони росії заявили, що на захід Курської області спрямовують додаткові сили, включно з великою кількістю військової техніки.

Як повідомили аналітики, теперішній український наступ є найбільшим на російській території з початку війни. Так, українці захопили кілька населених пунктів і тепер б'ються за повний контроль над Суджею.

У матеріалі йдеться про те, що операція в Курській області змінила акцент війни, адже було відкрито новий фронт усередині рф, а москва була змушена вжити заходів, щоб зупинити просування українських сил.

Військові аналітики заявили, що в Курській області з боку України беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох бригад, що є прикладом успішних маневрових операцій з підтримкою артилерії, ППО та радіоелектронної боротьби.

"Здається, це досить добре скоординована і спланована об'єднана збройна операція", — сказав Франц-Штефан Гейді, військовий аналітик із Відня.

Гейді та інші експерти заявили, що головне питання зараз полягає в тому, чи зможе Україна зберегти імпульс і перетворити успіх на російській території на вигоди для себе. Крім того, поки неясно, які конкретно цілі стоять перед українськими військами.

За словами журналістів, якийсь український чиновник на умовах анонімності повідомив їм, що мета полягає в тому, щоб відвернути російські війська від інших напрямків на фронті, де українські підрозділи стикаються з проблемами. Щоправда, є побоювання, що у рф ще є резерви, які не задіяні в боях в Україні.

Еміль Кастехельмі, аналітик із фінської аналітичної організації Black Bird Group, заявив, що деякі українські підрозділи, очевидно, проводять розвідувальні рейди далі на північ у напрямку Льгова. Він припустив, що вони хочуть перевірити російську оборону.

Кастехельмі вважає, що Україні, щоб продовжити рух на північ, потрібно буде розширювати свої фланги. Варто також очікувати контратак з боку сил рф.

"росіяни не будуть вічно дезорганізовані", — зазначив аналітик.

Журналісти CNN заявили, що операція в Курській області може свідчити про віру українців у те, що попереду великі зміни.