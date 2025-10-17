Україна і Словаччина провели міжурядові переговори

Країни обговорили енергетику, безпеку та підтримку суверенітету.

У словацькому місті Кошиці сьогодні, 17 жовтня, стартували спільні консультації урядів України та Словаччини. Переговори очолили прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та глава словацького уряду Роберт Фіцо.

Про це написала Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях", - зазначила вона.

За її словами, головними темами переговорів стали:

посилення тиску на Росію для припинення війни,

захист критичної інфраструктури,

зміцнення європейської єдності,

енергетична безпека регіону.

Юлія Свириденко також заявила про готовність України допомогти Словаччині знизити ризики, пов’язані з постачанням енергоносіїв, і запропонувала створення регіонального енергетичного хабу:

"Ми готові не лише запропонувати альтернативні джерела енергії, а й технічно синхронізувати наші енергетичні системи. Це дозволить захистити Словаччину від можливих ризиків та закласти основу для створення нового регіонального енергетичного хабу", - додала прем’єрка.

Крім того, вона наголосила на важливості модернізації спільних транскордонних інфраструктурних проєктів.

У свою чергу, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підкреслив важливість самих переговорів як політичного сигналу та підтвердив підтримку України.

"Уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Наш пріоритет завершення війни та припинення ескалації. Спільні переговори приносять реальні результати", - заявив він.