Україна наполягає на поверненні чорних ящиків збитого в Ірані літака "МАУ" - Кулеба

Заріф також запевнив Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію і з'ясувати всі її обставини, встановити винних і притягнути їх до відповідальності

улеба наголосив, що українська сторона налаштована продовжувати діалог із метою з'ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати відповідних компенсацій рідним і близьким загиблих.

Бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який був збитий в Ірані 8 січня 2020 року, має бути повернено в Україну, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, пише "Інтерфакс-Україна".

"Глава МЗС окремо наголосив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців в Україну, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участю країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії", - повідомляє прес-служба МЗС.

Також під час розмови Кулеба наголосив, що українська сторона налаштована продовжувати діалог із метою з'ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати відповідних компенсацій рідним і близьким загиблих.

Міністр закордонних справ Ірану, у свою чергу, наголосив, що слова представника комітету парламенту Ірану з юридичних і судових питань Хассана Норузі, який раніше заявив, що військові добре виконали свої обов'язки, збивши цивільний авіалайнер, а рух літака був "дуже підозрілим", не відповідають дійсності та офіційній поліції Ірану. Він зазначив, що заява депутата вже отримала відповідну правову оцінку, а в рамках розслідування трагедії вже затримано деяких осіб.

Заріф також запевнив Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію і з'ясувати всі її обставини, встановити винних і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту ім. імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

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