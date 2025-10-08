Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві "Північних потоків" – посол

08 жовтня 2025, 13:35
Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві
Фото: forsvaret.dk
Водночас дипломат наголосив, що українські консули контактують із заарештованим громадянином України
Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у судову справу щодо Володимира Журавльова, якого затримали за запитом Німеччини щодо підриву газопроводу "Північний потік".
 
Про це він заявив в інтерв’ю RMF 24.
 
Так, Боднар вважає, що слідство щодо Володимира Ж. — це "просто судова справа", і тому тут усе залежить від польського правосуддя.
 
Водночас дипломат наголосив, що українські консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його щодо того, як "розв’язати справу як слід".
 
"У наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку", — додав український посол.
 
Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що екстрадиція українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив газопроводів "Північний потік" — не в інтересах Варшави. 
Північний потіквійна в Україніросія окупанти

