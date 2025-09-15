Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна очікує від США рішення щодо постачання Patriot – Зеленський

15 вересня 2025, 21:07
15 вересня 2025, 21:07
джерело slovoidilo
Президент заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
За його словами, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.
 
"На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно - з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю", - зазначив президент.
 
За його словами, більш ніж 2 млрд доларів уже в програмі, ще 1,5 млрд оголошені. Україна чекає цих надходжень та, відповідно, постачання зброї.
 
"І багато залежить від партнерів - хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від США. Зокрема, щодо Patriot - це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів", - додав Зеленський.

 

війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

