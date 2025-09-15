Україна очікує від США рішення щодо постачання Patriot – Зеленський

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно - з програмою PURL, яка дає нам змогу купувати американську зброю", - зазначив президент.

За його словами, більш ніж 2 млрд доларів уже в програмі, ще 1,5 млрд оголошені. Україна чекає цих надходжень та, відповідно, постачання зброї.

"І багато залежить від партнерів - хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від США. Зокрема, щодо Patriot - це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів", - додав Зеленський.