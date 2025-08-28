Україна офіційно підтвердила зв'язок УПЦ МП з РПЦ

Таке рішення ухвалила ДЕСС після аналізу її підпорядкування та відмови виконати припис про розрив зв’язків із РПЦ.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визнала Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, оприлюдненому 27 серпня 2025 року.

"ДЕСС ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України 'Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій'", – зазначено в заяві.

Перед ухваленням рішення ДЕСС провела дослідження на наявність ознак афілійованості між УПЦ МП та РПЦ. За результатами цього аналізу відомство дійшло висновку, що такі ознаки наявні.

На основі виявлених порушень ДЕСС видала Київській митрополії припис про їх усунення. У відповіді на документ митрополит Онуфрій заявив про відмову його виконувати.

Відтак, через відсутність підстав для визнання порушення усунутим або помилковості припису, УПЦ МП офіційно визнано афілійованою з РПЦ.

Раніше повідомлялось, що ДЕСС зобов’язала УПЦ МП до 18 серпня надати докази виходу зі структури РПЦ, зокрема, рішення вищих церковних органів та скасування положень статуту РПЦ, які стосуються УПЦ.