Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна офіційно підтвердила зв'язок УПЦ МП з РПЦ

28 серпня 2025, 16:32
Україна офіційно підтвердила зв'язок УПЦ МП з РПЦ
Фото: АFР
Таке рішення ухвалила ДЕСС після аналізу її підпорядкування та відмови виконати припис про розрив зв’язків із РПЦ.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визнала Київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ).

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, оприлюдненому 27 серпня 2025 року.

"ДЕСС ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (ЄДРПОУ 21510633) афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 Закону України 'Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій'", – зазначено в заяві.

Перед ухваленням рішення ДЕСС провела дослідження на наявність ознак афілійованості між УПЦ МП та РПЦ. За результатами цього аналізу відомство дійшло висновку, що такі ознаки наявні.

На основі виявлених порушень ДЕСС видала Київській митрополії припис про їх усунення. У відповіді на документ митрополит Онуфрій заявив про відмову його виконувати.

Відтак, через відсутність підстав для визнання порушення усунутим або помилковості припису, УПЦ МП офіційно визнано афілійованою з РПЦ.

Раніше повідомлялось, що ДЕСС зобов’язала УПЦ МП до 18 серпня надати докази виходу зі структури РПЦ, зокрема, рішення вищих церковних органів та скасування положень статуту РПЦ, які стосуються УПЦ.

 
РПЦУМП

Останні матеріали

Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється