Україна отримає восени системи протиповітряної та протиракетної оборони, які дозволять "закрити небо"

Тут ми досить оптимістичні, ми бачимо чіткі перспективи та бачимо тимчасові рамки, коли постачання цих вкрай необхідних систем відбудеться

Захід має намір відправити системи ППО, які зможуть надійно захистити повітряний простір України.

Україна очікує восени від заходу системи протиповітряної та протиракетної оборони, які дозволять "закрити небо", заявив заступник голови ОП з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Тут ми досить оптимістичні, ми бачимо чіткі перспективи та бачимо тимчасові рамки, коли постачання цих вкрай необхідних систем відбудеться", - сказав він.

На запитання про те, чи Україна отримає це озброєння в найближчій перспективі, він відповів, що "це восени буде".