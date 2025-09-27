Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримала перший Patriot з Ізраїлю - Зеленський

27 вересня 2025, 17:02
Україна отримала перший Patriot з Ізраїлю - Зеленський
джерело slovoidilo
А ще дві системи прибудуть до кінця цієї осені.

Ізраїльська система ППО Patriot уже місяць працює в Україні. До кінця осені Збройні сили отримають ще два комплекси для посилення захисту неба, заявив президент Володимир Зеленський.

Під час брифінгу 27 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має на озброєнні зенітний ракетний комплекс Patriot, переданий Ізраїлем. 

За словами глави держави, цей комплекс уже протягом місяця виконує бойові завдання на українській території.

"Ізраїльський комплекс Patriot працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени", - сказав Зеленський.

Водночас президент відмовився від подальших коментарів щодо деталей передачі або місць дислокації цих систем.

Нагадаємо, ще у 2024 році з’являлися повідомлення, що Ізраїль розглядає можливість передати Україні до восьми батарей ЗРК Patriot. Зазначалося, що йдеться про системи попередніх модифікацій, які, втім, залишаються повністю сумісними з новішими версіями комплексів, уже наявних у ЗСУ.

Поставка додаткових Patriot восени суттєво посилить українську протиповітряну оборону на тлі триваючих масованих атак росії.

 
ІзраїльУкраїнаPatriot

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється