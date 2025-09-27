Україна отримала перший Patriot з Ізраїлю - Зеленський

А ще дві системи прибудуть до кінця цієї осені.

Ізраїльська система ППО Patriot уже місяць працює в Україні. До кінця осені Збройні сили отримають ще два комплекси для посилення захисту неба, заявив президент Володимир Зеленський.

Під час брифінгу 27 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має на озброєнні зенітний ракетний комплекс Patriot, переданий Ізраїлем.

За словами глави держави, цей комплекс уже протягом місяця виконує бойові завдання на українській території.

"Ізраїльський комплекс Patriot працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени", - сказав Зеленський.

Водночас президент відмовився від подальших коментарів щодо деталей передачі або місць дислокації цих систем.

Нагадаємо, ще у 2024 році з’являлися повідомлення, що Ізраїль розглядає можливість передати Україні до восьми батарей ЗРК Patriot. Зазначалося, що йдеться про системи попередніх модифікацій, які, втім, залишаються повністю сумісними з новішими версіями комплексів, уже наявних у ЗСУ.

Поставка додаткових Patriot восени суттєво посилить українську протиповітряну оборону на тлі триваючих масованих атак росії.