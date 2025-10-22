Україна отримала понад 46 млн євро від ЄІБ на розвиток міської інфраструктури

Україна залучила 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації чотирьох проєктів, спрямованих на підтримку розвитку міст.

13,3 млн євро передбачені за проєктами "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" та "Міський громадський транспорт України". Ще 14,7 млн євро — за проєктом "Міський громадський транспорт України 2", а 4,8 млн євро — за проєктом "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Отримані кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання і водовідведення, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища біля Львова, енергоефективність громадських будівель, а також на закупівлю рухомого складу громадського транспорту у Києві, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Камʼянському, Дніпрі та Кременчуці.

ЄІБ уже профінансував понад 168 млн євро для українських міст, додали у Мінфіні.

Найбільше — 121,1 млн євро — спрямували на оновлення громадського транспорту.

Кошти надають нашій державі у межах ініціативи Ukraine Facility під гарантії Єврокомісії.

Загальний кредитний портфель банку в Україні охоплює 27 проєктів на суму 4,7 млрд євро, що робить його одним із найбільших фінансових партнерів країни серед міжнародних інституцій.