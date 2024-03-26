Україна перебуває в гонці з часом, щоб зміцнити свою лінію оборони – The Economist

росія випускає щонайменше п'ять снарядів на кожен український.

На початку цього року поширеною була думка, що війна в Україні заходить у глухий кут після провалу українського контрнаступу влітку минулого року. Існує тривожна можливість того, що новий наступ російських військ протягом наступних кількох місяців може прорвати українську оборону.

Про це повідомляє The Economist.

"Наступні п'ять-шість місяців можуть стати вирішальними", — вважає Конрад Музика, військовий експерт та аналітик Rochan Consulting і автор сайту Ukraine Conflict Monitor.

Майкл Кофман з Фонду Карнеґі за міжнародний мир зазначає що, пріоритетами для України є "жива сила, укріплення і боєприпаси". Блокування пакету військової підтримки адміністрації Байдена на суму 61 мільярд доларів республіканцями в Конгресі, які підтримують Дональда Трампа, починаючи з минулого року, має прямі наслідки на полі бою. Так само як і провал плану Європейського союзу надати більше половини з мільйона снарядів, які він обіцяв доставити цього місяця.

росія випускає щонайменше п'ять снарядів на кожен український. Хоча законопроєкт про виділення допомоги Україні залишається заручником передвиборчої політики в США, Європа лише із запізненням реагує на цей виклик.

Оскільки Росія зараз виробляє близько 3 млн артилерійських снарядів на рік і отримує додаткові запаси з Північної Кореї та Ірану, Європа очікує, що до кінця 2024 року вона зможе виробляти лише 1,4 млн снарядів на рік, а наприкінці наступного року цей показник зросте до 2 млн.

Найкращою перспективою для полегшення долі України є чеська ініціатива, згідно з якою наразі знайшли близько 800 тисяч снарядів. Ніко Ланге, експерт з питань України, колишній чиновник міністерства оборони Німеччини, каже, що деякі снаряди вже почали надходити, хоча і в невеликих кількостях. Він додає, що вони забезпечать військам на фронті "перепочинок" протягом наступних кількох місяців. Інші види боєприпасів також у дефіциті. В Україні катастрофічно не вистачає засобів протиракетної оборони.

Незважаючи на політичне небажання, очевидно, що Україна повинна провести мобілізацію в набагато ширших масштабах. Також для України надзвичайно важливим є будівництво укріплень. В листопаді президент оголосив про початок масштабного будівництва із залученням як інженерних військ, так і цивільних підрядників. Інтегрована система оборони, що включає протитанкові рови, загородження типу "зуби дракона", мінні поля, вогневі точки й земляні споруди для захисту піхоти, лише зараз повільно формується.