Україна перестала публічно вимагати Patriot і F-16, але є прогрес у переговорах - ЗМІ

Україна досягла прогресу в переговорах зі США щодо постачання винищувачів F-16, систем ППО Patriot та БПЛА Gray Eagle.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела.

"За лаштунками не припиняється пошук зброї, яка могла б переламати хід війни. В останні тижні відбувся перехід від гучних закликів до постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів у тихі переговори", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники видання зазначили, що обговорення питання про Patriot на сьогодні перебуває на ранній стадії Міноборони США, але остаточне рішення ухвалюватиме президент країни Джозеф Байден.

"Але той факт, що офіційні особи говорять про таку можливість, є серйозним зрушенням, порівняно з весною цього року, коли вони відкинули цю ідею", - зазначає видання.

Разом з тим, у матеріалі йдеться, що однією з перешкод для позитивного рішення щодо Patriot є відносна нестача цих систем ППО.

Однак Пентагон уклав контракт на 182 млн доларів із Raytheon Technologies на виробництво пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS. Перші дві системи мають поставити протягом наступних двох місяців.

"Якщо план буде реалізовано, цілком імовірно, що США підпишуть контракт із Raytheon на створення додаткових систем для Києва, замість того, щоб передавати батареї Patriot із запасів США", - додали джерела.

Раніше повідомлялось, що президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.