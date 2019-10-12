Україна планує втілити частину рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про мову - мовна омбудсменка

Монахова відзначила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови, але має і певні рекомендації

Україна буде дослухатися до рішення Венеційської комісії та має намір втілити частину рекомендацій комісії щодо закону про державну мови.

Про це заявила мовна омбудсменка Тетяна Монахова на пресконференції в Києві, повідомляє "Громадське".

Монахова відзначила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови, але має і певні рекомендації.

"Україна, як правова держава буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі, зокрема готується закон про нацменшини, там всі ці побажання будуть взяті до розгляду, тому працюємо. Закон є чинним і ми маємо його виконувати, це щодо закону про мову. Щодо закону про нацменшини - ми чекаємо", - заявила мовна омбудсменка.

За її словами, українська сторона підготує офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.

Нагадаємо, що два колишніх політв'язні разом з омбудсменкою запобігатимуть катуванню людей у тюрмах