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Україна планує втілити частину рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про мову - мовна омбудсменка

Монахова відзначила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови, але має і певні рекомендації
Україна буде дослухатися до рішення Венеційської комісії та має намір втілити частину рекомендацій комісії щодо закону про державну мови.
Україна планує втілити частину рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про мову - мовна омбудсменка Фото: з вільних джерел

Про це заявила мовна омбудсменка Тетяна Монахова на пресконференції в Києві, повідомляє "Громадське".

Монахова відзначила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови, але має і певні рекомендації.

"Україна, як правова держава буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі, зокрема готується закон про нацменшини, там всі ці побажання будуть взяті до розгляду, тому працюємо. Закон є чинним і ми маємо його виконувати, це щодо закону про мову. Щодо закону про нацменшини - ми чекаємо", - заявила мовна омбудсменка.

За її словами, українська сторона підготує офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.

Нагадаємо, що два колишніх політв'язні разом з омбудсменкою запобігатимуть катуванню людей у тюрмах

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10 12 2019 13:44
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