Україна планує втілити частину рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про мову - мовна омбудсменка
Про це заявила мовна омбудсменка Тетяна Монахова на пресконференції в Києві, повідомляє "Громадське".
Монахова відзначила, що Венеціанська комісія погодилася з правом на захист та популяризацію української мови, але має і певні рекомендації.
"Україна, як правова держава буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі, зокрема готується закон про нацменшини, там всі ці побажання будуть взяті до розгляду, тому працюємо. Закон є чинним і ми маємо його виконувати, це щодо закону про мову. Щодо закону про нацменшини - ми чекаємо", - заявила мовна омбудсменка.
За її словами, українська сторона підготує офіційну відповідь на висновки Венеціанської комісії.
Нагадаємо, що два колишніх політв'язні разом з омбудсменкою запобігатимуть катуванню людей у тюрмах
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