Україна почала закупівлю в США бойових вертольотів
21 жовтня 2025, 12:09
Bell AH-1Z Viper
Крім ударних AH-1Z Viper, Україна закуповує транспортні гелікоптери UH-1Y Venom компанії Bell.
Україна закупить у США ударні вертольоти AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес вже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та компанією.
Про це повідомляє Defense Express.
Зазначається, що, за даними компанії, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співробітництва Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale, FMS.
"У випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.
За їхніми словами, зацікавленість Bell у продажі для ЗСУ своїх машин якраз і означає "відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою пришвидшення цього процесу".
У компанії наголосили, що "ця ініціатива розроблялася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо на її завершення".
"Зрештою, саме так і будується співпраця із будь-якими поважними оборонними компаніями. Бо у цій ситуації просто неможливо не згадати про скандал "Укроборонпрому" часів Юрія Гусєва із заявою про виробництво на Одеському авіазаводі американського вертольоту, який зрештою виявився не Bell, не Iroquois і не військовим", - йдеться у матеріалі.
Експерти розповіли, що AH-1Z Viper та UH-1Y Venom - "це дуже глибокі й уже останні модернізації легендарних вертольотів AH-1 Cobra та UH-1 Iroquois".
"При цьому останній взагалі культова машина часів В'єтнаму. І з точки зору дуже назрілої заміни радянської "пари" Ми-24 та Ми-8, обидва вертольоти від Bell також розглядаються, як "пара", бо мають 85% спільних деталей, що значно спрощує обслуговування", - стверджують вони.
За словами експертів, зараз обидві машини перебувають на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також постачаються на експорт. Серед останніх покупців - Чехія, яка у 2019 році замовила 4 ударні AH-1Z Viper та 8 транспортних UH-1Y Venom за 622 млн доларів.
Також, як розповіли в Defense Express, право на закупівлю 12 AH-1Z Viper за знижкою завдяки постачанням зброї для України отримала Словаччина: замість близько 1 млрд доларів ціна була зменшена до 600 млн доларів.
"Але наприкінці 2024 року Братислава відмовилась від закупівлі ударних вертольотів AH-1Z Viper та загалом від машин від Bell. А замість них обрала закупівлю 12 транспортних гелікоптерів UH-60 Black Hawk за який відповідає Lockheed Martin", - йдеться у статті.