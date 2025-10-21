Україна почала закупівлю в США бойових вертольотів

Крім ударних AH-1Z Viper, Україна закуповує транспортні гелікоптери UH-1Y Venom компанії Bell.

Україна закупить у США ударні вертольоти AH-1Z Viper та транспортні UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес вже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом та компанією.

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що, за даними компанії, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співробітництва Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale, FMS.

"У випадку закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.

За їхніми словами, зацікавленість Bell у продажі для ЗСУ своїх машин якраз і означає "відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою пришвидшення цього процесу".

У компанії наголосили, що "ця ініціатива розроблялася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо на її завершення".