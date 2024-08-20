Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна прагне створити буферну зону на російській території, але Захід зволікає з підтримкою

20 серпня 2024, 14:58
Україна прагне створити буферну зону на російській території, але Захід зволікає з підтримкою
Українське керівництво не хоче втручатися у вибори в США, але потребує ясності щодо їхньої позиції після виборів у листопаді.

Україна продовжує операцію в Курській області. Найімовірніше, президент Зеленський має намір створити буферну зону на російській території. Він також розраховує на відволікання російських військ зі сходу України.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Однак військовий успіх України залежить від надійного постачання зброї та постійної політичної волі її західних союзників. Зокрема Зеленський не раз просив у Британії дозволу на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії. Проте британський прем'єр-міністр Кір Стармер, схоже, утримується від їхнього розгортання проти цілей у Курській області через побоювання США, що це підштовхне москву до ядерної ескалації.

"Якщо наступний президент США втратить інтерес до України й зосередиться на Китаї, європейська підтримка Зеленського, ймовірно, похитнеться", — пише The Times.

Тому, як зазначає газета, Україні потрібно не лише дати інструменти для протистояння російській агресії, але й дозволити їй використовувати їх у найефективніший спосіб.

Раніше повідомлялось, що західні країни можуть дозволити собі більше підтримки для України. Адже порівняно з витратами росії на війну, економічні витрати західних країн з погляду ВВП на надання Україні необхідної підтримки є невеликими. 

війнапідтримка УкраїниКурськ

Останні матеріали

Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється