Україна прагне створити буферну зону на російській території, але Захід зволікає з підтримкою

Українське керівництво не хоче втручатися у вибори в США, але потребує ясності щодо їхньої позиції після виборів у листопаді.

Україна продовжує операцію в Курській області. Найімовірніше, президент Зеленський має намір створити буферну зону на російській території. Він також розраховує на відволікання російських військ зі сходу України.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Однак військовий успіх України залежить від надійного постачання зброї та постійної політичної волі її західних союзників. Зокрема Зеленський не раз просив у Британії дозволу на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії. Проте британський прем'єр-міністр Кір Стармер, схоже, утримується від їхнього розгортання проти цілей у Курській області через побоювання США, що це підштовхне москву до ядерної ескалації.

"Якщо наступний президент США втратить інтерес до України й зосередиться на Китаї, європейська підтримка Зеленського, ймовірно, похитнеться", — пише The Times.

Тому, як зазначає газета, Україні потрібно не лише дати інструменти для протистояння російській агресії, але й дозволити їй використовувати їх у найефективніший спосіб.

Раніше повідомлялось, що західні країни можуть дозволити собі більше підтримки для України. Адже порівняно з витратами росії на війну, економічні витрати західних країн з погляду ВВП на надання Україні необхідної підтримки є невеликими.