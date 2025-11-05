Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF

Україна отримала статус розширеного партнера Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

"Вдячний міністрам оборони Норвегії Торе Сандвіку та Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF - це історична мить", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна готова посилити потенціал JEF і поділитися своїм досвідом у протидії гібридній агресії, застосуванні ППО, використанні дронів, захисті критичної інфраструктури та проведенні дальніх ударів.

"Плануємо участь Збройних сил України у спільних навчаннях, щоб досягти повної взаємосумісності та готовності діяти разом у кризових ситуаціях", - додав глава Міноборони.

За словами Шмигаля, Україна й надалі робитиме свій внесок у спільну безпеку через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. Натомість Київ розраховує на доступ до європейських технологій і виробничих потужностей для створення спільних оборонних проєктів.

"Вдячний Норвегії за організацію зустрічі, Великій Британії - за лідерство, а всім учасникам JEF - за незмінну підтримку. Разом ми зміцнюємо безпеку Європи і захищаємо мир для майбутніх поколінь", - підсумував Денис Шмигаль.

Статус "розширеного партнера" Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) означає поглиблення співпраці з цим оборонним альянсом, до якого входять 10 північних європейських держав на чолі з Великою Британією.

Такий формат партнерства дозволяє Києву брати участь у спільних навчаннях, обміні розвідувальними даними, координації дій у сфері безпеки та оборони, а також посилює інтеграцію України в систему колективної оборони країн Північної Європи.

JEF створено для швидкого реагування на кризи, зокрема в Балтійському та Північному морях, Арктиці й Північній Атлантиці. Альянс діє поза межами НАТО, але доповнює його можливості, зосереджуючись на гнучких і швидких операціях у регіоні. Отримання Україною статусу "розширеного партнера" свідчить про довіру з боку держав JEF і є черговим кроком до глибшої інтеграції в європейську систему безпеки.