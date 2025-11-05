Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF

05 листопада 2025, 14:07
Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF
Фото: Шмиг
Це - перша держава, що не входить до об’єднання, але отримала такий статус.
Україна отримала статус розширеного партнера Об’єднаних експедиційних сил (JEF).
 
Про це повідомив  міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram.
 
"Вдячний міністрам оборони Норвегії Торе Сандвіку та Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF - це історична мить", - зазначив Шмигаль.
 
Він підкреслив, що Україна готова посилити потенціал JEF і поділитися своїм досвідом у протидії гібридній агресії, застосуванні ППО, використанні дронів, захисті критичної інфраструктури та проведенні дальніх ударів.
 
"Плануємо участь Збройних сил України у спільних навчаннях, щоб досягти повної взаємосумісності та готовності діяти разом у кризових ситуаціях", - додав глава Міноборони.
 
За словами Шмигаля, Україна й надалі робитиме свій внесок у спільну безпеку через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. Натомість Київ розраховує на доступ до європейських технологій і виробничих потужностей для створення спільних оборонних проєктів.
 
"Вдячний Норвегії за організацію зустрічі, Великій Британії - за лідерство, а всім учасникам JEF - за незмінну підтримку. Разом ми зміцнюємо безпеку Європи і захищаємо мир для майбутніх поколінь", - підсумував Денис Шмигаль.
 
Статус "розширеного партнера" Об’єднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Force, JEF) означає поглиблення співпраці з цим оборонним альянсом, до якого входять 10 північних європейських держав на чолі з Великою Британією.
 
Такий формат партнерства дозволяє Києву брати участь у спільних навчаннях, обміні розвідувальними даними, координації дій у сфері безпеки та оборони, а також посилює інтеграцію України в систему колективної оборони країн Північної Європи.
 
JEF створено для швидкого реагування на кризи, зокрема в Балтійському та Північному морях, Арктиці й Північній Атлантиці. Альянс діє поза межами НАТО, але доповнює його можливості, зосереджуючись на гнучких і швидких операціях у регіоні. Отримання Україною статусу "розширеного партнера" свідчить про довіру з боку держав JEF і є черговим кроком до глибшої інтеграції в європейську систему безпеки.

 

