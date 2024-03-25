Україна розробила 15 типів ударних безпілотників дальнього радіусу дії і направила їх проти нафтової промисловості рф – Forbes

Рік рейдів безпілотників скоротив потужності російських НПЗ на 12 відсотків.

Про це пише бізнес видання Forbes.

Україна розраховує, що нафтові рейди підірвуть фінанси кремля, ускладнять військову логістику і посіють невдоволення серед звичайних росіян.

Проте експерти попереджають, що такі удари, хоч і болючі для росії і впливають на логістику, але не мають істотного впливу на загальний річний обсяг переробки.

"Можливо, більш важливим для українських сил є те, що дронові атаки можуть змусити кремль відвести цінні системи ППО з лінії фронту і розмістити їх навколо нафтової інфраструктури", - пише видання.

Відчайдушно намагаючись посилити свою протиповітряну оборону, москва нещодавно відтермінувала - з 2024 на 2026 рік - експорт двох батарей зенітно-ракетних комплексів С-400 до Нью-Делі та, за даними розвідки Британії, вже розробляє плани розміщення ЗРК "Панцир" навколо енергетичних об'єктів.

"Посилюючи захист нафтопереробних заводів, росіяни можуть погодитися на менший захист навколо авіабаз, портів, штабів та інших військових об'єктів, що зробить їх легшою мішенню", - пишуть журналісти Forbes.

росія розосереджує - і стоншує - свої найкращі засоби протиповітряної оборони, і наслідки цього демонструє українська ракетна атака на російський Чорноморський флот у Севастополі.

"Для кремля може виявитися неминучим вибір: захищати нафтопереробні заводи або захищати передові сили, і, найімовірніше, буде неможливо зробити і те, і інше", - вважають журналісти.

Вчора стало вімдомо, що в росії зупинився НПЗ у Самарській області після прильоту дронів.