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Україна сформувала запит щодо миротворчої місії – Politico

10 квітня 2025, 08:07
Україна сформувала запит щодо миротворчої місії – Politico
Фото: facebook.com/odalug
Київ виступає за присутність іноземних військ на своїй території, включаючи сухопутні, морські сили та засоби протиповітряної оборони.
Україна опрацьовує формат можливої миротворчої місії в разі досягнення домовленостей з росією. Основна мета - запобігти повторній агресії з боку рф, особливо зважаючи на заблокований вступ до НАТО.
 
Про це пише Politico.
 
Для цього Київ виступає за присутність іноземних військ на своїй території, включаючи сухопутні, морські сили та засоби протиповітряної оборони.
 
На зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністри оборони Франції та Великої Британії обговорили ініціативу з представниками "коаліції охочих" - групи країн Європи, Канади та Австралії. США поки не беруть участі.
 
Президент Володимир Зеленський уточнив:  
 
"Ми обговорюємо присутність іноземних військ на суші, в небі та на морі. Протиповітряну оборону, а також інші делікатні стратегічні питання… Є деякі чутливі географічні точки, де ми хотіли б мати резерв".  
 
Також він наголосив на важливості мандату, інфраструктури та конкретних термінів. Президент додав, що хоче чіткого розуміння того, "на якому етапі переговорів ми можемо реально розраховувати на контингент".
 
Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, зазначив, що до коаліції можуть увійти до десятка країн, включаючи Балтійські та Північні держави. Співпраця передбачається на основі двосторонніх угод. 
 
Головна перешкода - відсутність гарантій від США. Багато країн не готові діяти без американської підтримки, що включає логістику, розвідку й авіаційне прикриття.
 
росія, у свою чергу, заявляє, що розміщення військ без мандату ООН є неприйнятним. Попри це, Україна наполягає, що має власне бачення розгортання таких сил, які виступатимуть гарантами безпеки. Ці сили мають забезпечити не лише фізичну присутність, а й повноцінну оборонну інфраструктуру.  
 
"Якщо французька бригада заходить на певну ділянку їй все одно доведеться забезпечити повітряне прикриття", - пояснив Паліса.
 
Це включає ППО, РЕБ, авіаційну підтримку, захист флоту та налагоджену логістику.
війна в Україніросія окупантимиротворці

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