На Україну чекає найважча зима – Bild

29 жовтня 2025, 21:16
Фото: aa.com.tr
російські окупаційні війська роблять усе можливе, щоб Україна замерзла цієї зими. Армія рф системно бомбардує вугільні електростанції, газосховища та підстанції. 

Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що кожен напад росії на енергоінфраструктуру України ускладнює проходження зими з достатньою кількістю електрики та тепла.

Bild пише, що пошкоджено від 55% до 60% газової інфраструктури. У жовтні протягом трьох днів російські ракети знищили частину теплогенерації. А газовий об'єкт, що належить компанії Нафтогаз, був уражений шістьма ракетами, повідомляє видання.

"Зрозуміло, що російські терористи не зупиняться. Це впливає на обсяги нашого власного видобутку газу, який ми маємо покривати за рахунок імпорту. Я закликаю всіх використовувати газ якомога економніше", — сказав гендиректор Нафтогазу Сергій Корецький.

Видання стверджує, що у разі колапсу енергосистеми "Україні загрожує холодова катастрофа".

Джерело Bild у Києві також заявило, що наступна зима буде найважчою.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників підтримати Україну. Міністерка економіки та енергетики ФРН Катеріна Райхе своєю чергою має намір й надалі наповнювати Ukraine Energy Support Fund. 

Наразі німецький внесок становить €390 млн. Планується додати ще €60 млн.

війнаенергетиказима

Більше публікацій

