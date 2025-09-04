Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський

04 вересня 2025, 21:07
Фото Міністерства оборони України
Сирський доручив бійцям посилити роботу з дронами-перехоплювачами

Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу "Шахед" та "Герань".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", – пояснив він.
 
Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів. Зокрема про стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.
 
"Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи «антишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", – наголосив головком.
