Україна синхронізувала санкції з Великою Британією

10 вересня 2025, 18:46
Україна синхронізувала санкції з Великою Британією
Фото: з вільного доступу
Під обмеження потрапили 200 осіб і компаній.

Україна ввела санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб, які причетні до підтримки російського військово-промислового комплексу, тіньового флоту та енергетичного сектору. Обмежувальні заходи синхронізовані з останнім санкційним пакетом Великої Британії.

Відповідні укази №675 і №676 підписав президент Володимир Зеленський. Документи вводять у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

У межах синхронізації санкцій з Великою Британією під обмеження потрапили:

  • 47 фізичних та 81 юридична особа, які займаються постачанням електроніки до Росії, видобутком вугілля на тимчасово окупованих територіях, ремонтами шахт, а також забезпеченням функціонування тіньового флоту РФ.

  • Серед них — компанії, що вже перебувають під санкціями США, зокрема один з найбільших російських вугільних трейдерів «Стройсервіс» та компанія «Російська енергія».

Окрім того, Україна окремо запровадила санкції проти:

  • 37 фізичних і 35 юридичних осіб, які причетні до розробки та впровадження ІТ-рішень для російського ВПК, засобів радіоелектронної боротьби, телекомунікаційного обладнання та постачання електронних компонентів, включно з обходом санкційних обмежень.

Як наголосили в Офісі президента, йдеться про ще один крок у посиленні міжнародного тиску на військову машину Росії та тих, хто допомагає їй обходити санкції та вести війну проти України.

 

