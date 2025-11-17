Україна та Франція підписали угоду щодо бойових літаків Rafale і посилення ППО (оновлено)

Що передбачає декларація між Україною та Францією.

Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання, йдеться в онлайн-трансляції на сайті ОП.

"Угода передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, здатної знищувати балістичні ракети на рівні з американськими Patriot", - зазначає журналістка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.

Раніше Reuters повідомляло, що Зеленський сьогодні, 17 листопада, планує укласти угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Зазначається, що вже кілька тижнів тривають переговори стосовно того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Оновлено

Документ, який щойно підписали президенти Франції та України, передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.