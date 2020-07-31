Україна та Італія обговорили можливу співпрацю "Укравтодору" та Alitalia у сфері "розумних доріг"

Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю двох країн в автомобільному сполученні

Криклій також наголосив на зацікавленості Мінінфраструктури України у відновленні роботи українсько-італійської Ради з питань економічного, промислового та фінансового співробітництва з метою активізації взаємозв'язків у сфері транспорту та інфраструктури.

Імовірність співпраці Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") та Alitalia у сфері розвитку дорожньої інфраструктури та "розумних доріг" обговорили міністр інфраструктури Владислав Криклій і посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа в п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністр ознайомив пана посла з низкою важливих інвестиційних проектів, які заплановані у галузі, зокрема в частині будівництва автомобільних доріг, мостів, концесії морських портів та залізничних вокзалів. Сторони також обговорили можливу співпрацю "Укравтодору" та AliItalia у сфері розвитку дорожньої інфраструктури та "розумних доріг". Крім цього, відмітили важливість розвитку аеропортів та контейнерних поїздів", - наголошується в повідомленні на сайті міністерства.

Криклій також наголосив на зацікавленості Мінінфраструктури України у відновленні роботи українсько-італійської Ради з питань економічного, промислового та фінансового співробітництва з метою активізації взаємозв'язків у сфері транспорту та інфраструктури.

Він позитивно відзначив довготривалі та взаємовигідні відносини України та Італії в галузі авіації і підтвердив готовність діяти за принципом взаємності, позитивно розглядаючи всі запити від авіаперевізників, яких призначатиме італійська сторона.

Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю двох країн в автомобільному сполученні.

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