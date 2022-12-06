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Україна та Молдова підпишуть угоду про будівництво мосту через Дністер до середини 2023 року

06 грудня 2022, 16:35
Україна та Молдова підпишуть угоду про будівництво мосту через Дністер до середини 2023 року
Джерело kmu.gov.ua
Україна та Молдова до середини 2023 року буде укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гавріліце. Сторони обговорили спільні кроки в напрямку євроінтеграції, протидію агресії росії та інформаційній пропаганді, співпрацю у сфері енергетики, логістики та у сфері торгово-економічного партнерства.

За підсумками зустрічі глави урядів досягнули низки важливих домовленостей. Серед них продовження зняття адміністративних та процедурних бар’єрів для вільнішого руху людей і товарів між країнами. Також очікується, що до середини 2023 року країни укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Нагадаємо, 2 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд відновлення української енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США.

МолдовапідтримкаШмигаль

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