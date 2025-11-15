Україна та росія відновлять обмін полоненими – Умєров

Наразі очікується, що Україна звільнить з полону рф 1200 українців.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та рф знову почнуть обмін полоненими.

Про це він повідомив у Telegram.

"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.

Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.