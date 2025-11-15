Україна та росія відновлять обмін полоненими – Умєров
15 листопада 2025, 20:55
Наразі очікується, що Україна звільнить з полону рф 1200 українців.
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна та рф знову почнуть обмін полоненими.
Про це він повідомив у Telegram.
"За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", - написав Умєров.
Він розповів, за результатами цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Вже найближчим часом відбудуться технічні консультації.
"Йдеться про звільнення 1 200 українців. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти", - додав секретар РНБО.
Також Умєров наголосив, що робота відбувається без пауз, "щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома - за сімейним столом і поруч із рідними".