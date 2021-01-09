Україна та США уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів

Це забезпечить Україні створення умов для отримання від Космічного командування США інформації та послуг з космічної ситуаційної обізнаності

Між Україною та США укладено Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо співпраці у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Міністерство оборони.

Документ визначає взаємну зацікавленість сторін та бажання розширення співпраці у використанні космічного простору.

"Меморандумом створюються правові підстави та механізми спільного використання космічної ситуаційної обізнаності з метою підвищення безпеки космічних польотів, обміну послугами та інформацією", - йдеться в повідомленні.

Це забезпечить Україні створення умов для отримання від Космічного командування США інформації та послуг з космічної ситуаційної обізнаності.

Реалізація Меморандуму надасть можливість отримати інформацію щодо стану загальної навколоземної космічної обстановки й кількості каталогізованих космічних об’єктів і їх розподіл за типом. Також, поточний стан космічної діяльності країн світу за чисельністю їх космічних об’єктів і кількістю космічних запусків.

Завдяки подальшій співпраці на виконання положень Меморандуму Україна отримає дані щодо чисельного і якісного складу орбітальних угруповань чинних космічних апаратів космічних систем, зможе оцінити їх загальні функціональні можливості за основними просторовими та часовими характеристиками, визначити космічні об’єкти для спостереження вітчизняними засобами, зокрема радіолокаційними.

Це дозволить ідентифікувати чинні космічні апарати у всіх доступних відкритих ресурсах і моделювати їх орбітальний політ, досліджувати їх функціональні можливості, формувати вітчизняний головний та часткові каталоги космічних об’єктів, удосконалювати їх кількісні та якісні характеристики.

Документ створить умови для отримання конкретної системної інформації у сфері космічної ситуаційної обізнаності для посадових осіб і фахівців органів державного та військового управління, військового командування, інших складових сектору безпеки та оборони України, установ та організацій Державного космічного агентства України, наукових та інших працівників.

Нагадаємо, що британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць, в рамках якої на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.