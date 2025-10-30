Україна та ЄС готують план щодо завершення тимчасового захисту для українців

Україна та Євросоюз узгоджують план перебування громадян України в країнах ЄС та їхнього повернення додому.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

Вона озвучила основні принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

За її словами, наразі Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, щоб цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

"Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність - це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них", - зазначила Гавронська.

Вона наголосила, що потрібно працювати разом, щоб кожен українець в ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися, чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього.

"Тепер час дивитися вперед - як ми можемо перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві", - сказала заступник міністра.

Гавронська також підкреслила важливість соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні.