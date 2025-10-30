Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та ЄС готують план щодо завершення тимчасового захисту для українців

30 жовтня 2025, 16:35
Україна та ЄС готують план щодо завершення тимчасового захисту для українців
Фото: з вільного доступу
Відомо, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили.
Україна та Євросоюз узгоджують план перебування громадян України в країнах ЄС та їхнього повернення додому.
 
Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.
 
Вона озвучила основні принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.
 
За її словами, наразі Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, щоб цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.
 
"Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність - це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них", - зазначила Гавронська.
 
Вона наголосила, що потрібно працювати разом, щоб кожен українець в ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися, чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього.
 
"Тепер час дивитися вперед - як ми можемо перейти від тимчасового захисту до сталих політик, заснованих на партнерстві", - сказала заступник міністра.
 
Гавронська також підкреслила важливість соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні.

 

біженцівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється