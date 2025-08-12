Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна однією з перших запускає нову технологію зв'язку

12 серпня 2025, 17:05
Україна однією з перших запускає нову технологію зв'язку
Фото: FEDOROV /Telegram
Технологія дозволяє надсилати й отримувати SMS без покриття мобільної мережі, використовуючи звичайний 4G-смартфон із SIM- чи eSIM-карткою
Україна стала однією з перших країн світу, де запускають технологію супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell. 
 
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
 
Технологія дозволяє надсилати та отримувати SMS навіть без покриття мобільної мережі, використовуючи звичайний 4G-смартфон із SIM- чи eSIM-карткою. Вона не потребує додаткового обладнання. Головна умова роботи — пряма видимість неба. Це дає змогу залишатися на зв’язку у віддалених регіонах, у горах, під час негоди, аварій мобільної мережі чи знеструмлень.
 
Тестування відбулося за участі CEO "Київстар" Олександра Комарова. Під час демонстрації учасники обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів.
 
Федоров зауважив, що Україна впроваджує Direct to Cell одночасно зі США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією. Наразі технологія перебуває на етапі бета-тестування, а офіційний запуск запланований на осінь 2025 року.
