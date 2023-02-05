Матеріали:
Теми:

Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні — Мінінфраструктури

05 лютого 2023, 15:23
Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні — Мінінфраструктури
«Зернова ініціатива» заявила, що в січні світ отримав на чверть менше української агропродукції, ніж в останньому місяці минулого року.

Про це Міністерство інфраструктури України написало у Facebook

Здебільшого країни отримують українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі і до того ж зберігається тенденція зниження обсягів експорту агропродукції. 

Так, через блокування суден в Босфорі російською стороною - в січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж мисяць тому. 

В Міністерстві інфраструктури заявили: “Зберігається  критично низький показник виходу суден із портів - 2,5 судна на добу. 

В цьому році порти працювали лише на 30-40% через дефіцит флоту для завантаження. 3 судна на добу при запропонованих 9 проходять інспекцію у Босфорі і отримують дозвіл рухатися в українські порти за продовольством”.

В першому місяці цього року було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173, а 31 інспекція не була завершена через те, що російській інспектори закінчували свій робочий день  на дві години раніше графіку. 

Станом на цю суботу 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини і  більшість з них очікує по кілька тижнів.

Мініфраструктуриагрозернова угодаагропродукція

Останні матеріали

Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Куди інформаційно бити США. Америка має
Cуспільство
Куди інформаційно бити США. Америка має "допомогти" чадам російських еліт, які почуваються в безпеці від війни – Івана Страднер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 09:29
Про путіна і
Політика
Про путіна і "все йде за планом". Українці завдали великих втрат росіянам під Вугледаром та зупинили кілька великих наступів – Том Купер
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 22:18
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється