Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні — Мінінфраструктури

«Зернова ініціатива» заявила, що в січні світ отримав на чверть менше української агропродукції, ніж в останньому місяці минулого року.

Про це Міністерство інфраструктури України написало у Facebook

Здебільшого країни отримують українську агропродукцію з величезними затримками в часі через простої суден у Босфорі і до того ж зберігається тенденція зниження обсягів експорту агропродукції.

Так, через блокування суден в Босфорі російською стороною - в січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж мисяць тому.

В Міністерстві інфраструктури заявили: “Зберігається критично низький показник виходу суден із портів - 2,5 судна на добу.

В цьому році порти працювали лише на 30-40% через дефіцит флоту для завантаження. 3 судна на добу при запропонованих 9 проходять інспекцію у Босфорі і отримують дозвіл рухатися в українські порти за продовольством”.

В першому місяці цього року було проведено 204 інспекції, з яких успішними були 173, а 31 інспекція не була завершена через те, що російській інспектори закінчували свій робочий день на дві години раніше графіку.

Станом на цю суботу 120 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини і більшість з них очікує по кілька тижнів.