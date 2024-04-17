Україна входить до країн, серед яких найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози – опитування

У 41 країнах світу 14% опитаних не бачать ризику застосування ядерної зброї.

У світі упродовж минулого року в населення не зменшився значно страх щодо ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж кількість людей оцінює ризик застосування ядерної зброї як помірний, 14% респондентів не бачать ризику, свідчать дані міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International. В Україні опитування проводила "Соціологічна Група Рейтинг".

Зазначається, що наша країна входить до переліку країн, серед яких у населення найнижчий рівень страху щодо загрози ядерного удару.

Наші громадяни завжди мали чудове почуття гумору, навіть у часи, коли загроза ядерного удару з боку окупаційних військ здавалася реальною. Зокрема, у вересні минулого року, після погроз президента рф владіміра путіна застосувати ядерну зброю, українці у соцмережах почати активно обговорювати ідею зібратися на горі Щекавиця та влаштувати оргію в разі ядерного удару.

Окрім України, найвищий відсоток, що такого ризику немає, мають Вірменія, Пакистан та Іран.

Громадяни Аргентини, Нігерії, Індонезії, Еквадору, Сирії вважають, що ризик ядерної загрози є високим.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) проводиться щороку. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу. Усього у світі було опитано 40 428 людей. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000.